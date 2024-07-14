مشاهد جديدة تنشرها "وول ستريت جورنال" لمحاولة اغتيال ترامب.. والاخير: "لن أستسلم"!

مشاهد جديدة لمحاولة اغتيال #ترمب والأخير يؤكد: لن أستسلم#العربية pic.twitter.com/XbDKzs1B5Y
— العربية (@AlArabiya) July 14, 2024
مشاهد جديدة لمحاولة اغتيال #ترمب والأخير يؤكد: لن أستسلم#العربية pic.twitter.com/XbDKzs1B5Y
زعمت "إسرائيل"، الأحد، "مقتل قائد لواء خان يونس بحركة حماس رافع سلامة في الغارة التي استهدف المواصي السبت".
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تمديد مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذكور في الجيش إلى ثلاث سنوات بدلا من 32 شهرا.
أجرى الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تدريبا عسكريا لاحتمال القتال أمام حزب الله على الأراضي اللبنانية.