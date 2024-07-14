مشاهد جديدة تنشرها "وول ستريت جورنال" لمحاولة اغتيال ترامب.. والاخير: "لن أستسلم"!

فقد أظهر الفيديو ترامب محاطاً بعناصر من جهاز الحماية السرية وهم يحاولون حمايته، فيما تعالت الأصوات من المحطين الذين هتفوا لترامب "نحبك" وحيوه.



في موازاة ذلك أرسل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بريداً إلكترونياً إلى مؤيديه يتضمّن رسالة قصيرة بعد إصابته أثناء إطلاق نار على تجمعه في بتلر بولاية بنسلفانيا.



وجاء في الرسالة الإلكترونية المختصرة: "هذه رسالة من دونالد ترامب.. لن أستسلم أبداً!".



وحمل البريد الإلكتروني توقيع ترامب وصورته.



وعم الذعر في موقع تجمع انتخابي لدونالد ترامب مع سماع أزيز الرصاص، وعلا الصراخ فيما انبطح مشاركون أرضا مذعورين وهرع عناصر جهاز الخدمة السرية لحماية المرشح الجمهوري الذي انتظرته الحشود لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.



وارتجت المنضدة التي كان ترامب يتكلم منها قبل ثوان.



وعلت صيحات الذعر من الحضور الذي أتى للاستماع إلى دونالد ترامب في باتلر في بنسيلفانيا فيما هب عناصر جهاز الخدمة السرية المنوط حماية الرؤساء الحاليين والسابقين لمساعدة ترامب على الوقوف وراحوا يحمونه بأجسادهم.



بدا دونالد ترامب البالغ 78 في حالة ذهول وقد سقطت عن رأسه القبعة الحمراء التي يرتديها عادة.



لكن ذلك لم يمنعه من رفع قبضته متحديا قبل أن يقتادوه عناصر الخدمة السرية إلى سيارة سوداء فارهة فيما راح عنصر مسلح اعتمر خوذة حماية يراقب الحشود.



وراح الحضور يهتف "الولايات المتحدة، الولايات المتحدة" فيما كان ترامب ينزل بخطى مترددة وهو يرفع قبضته الدرجات القليلة التي تفصله عن مركبة رباعية الدفع. وشكل الحرس حاجزا بشريا لحمايته.