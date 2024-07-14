هذا ما عُثر عليه في سيارة ومنزل منفّذ محاولة إغتيال ترامب

ذكرت مصادر إعلامية أميركية، أن السلطات الأميركية عثرت على متفجرات وعبوات ناسفة في منزل وسيارة منفذ محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، العثور على عبوات ناسفة في سيارة المنفذ، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" العثور على مواد صنع قنابل في منزله أيضا.

وقالت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "السيارة التي كان يقودها من يشتبه بإطلاقه النار توماس ماثيو كروكس كانت متوقفة قرب تجمع ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، السبت".

وأضافت الصحيفة أن "البندقية التي استخدمها كروكس كان قد اشتراها والده".

وقتل كروكس في موقع الحادث على يد حراس ترامب، كما قتل شخص وأصيب آخران من جراء الهجوم.