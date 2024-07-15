الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

محاولة اغتيال ترامب... كيف نجح توماس كروكس بالتخفي عن أعين عناصر الأمن؟

2024-07-15 | 01:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
محاولة اغتيال ترامب... كيف نجح توماس كروكس بالتخفي عن أعين عناصر الأمن؟
محاولة اغتيال ترامب... كيف نجح توماس كروكس بالتخفي عن أعين عناصر الأمن؟

​لا تزال المزيد من المعلومات تتكشف بشأن "محاولة اغتيال" الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الوقت الذي تجري فيه قوات إنفاذ القانون تحقيقات حول ملابسات الحادثة ودوافع مطلق النار، توماس ماثيو كروكس.

وفي السياق فقد أظهر تحليل لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن محاولة الاغتيال تمثل "فشلا أمنيا"، حيث سُمح للمسلح بالاقتراب من ترامب بصورة كافية مكنته من إطلاق النار.

ويشير التحليل الذي شمل المنطقة التي تم إطلاق النار منها على الرئيس السابق، إلى أن "شجرة كبيرة في الموقع كانت تحجب الرؤية بين المسلح ووحدة إنفاذ القانون، التي تتولى عملية تأمين ترامب".

وقالت "سكاي نيوز" إنه "بسبب الشجرة، فإن وحدة واحدة من بين اثنتين تضمان عناصر إنفاذ القانون، اللتين كانتا فوق أسطح مستودعين خلف ترامب، تمكنت من الحصول على رؤية واضحة لمطلق النار، فيما لم تتمكن الأخرى بسبب الشجرة".

وكان كروكس (20 عاما) على سطح أحد المستودعات على بعد 130 إلى 140 مترا من ترامب، عندما أطلق عدة طلقات على الرئيس السابق، قبل أن يطلق عليه عملاء الخدمة السرية النار ويقتلوه.

وقد أصيب ترامب برصاصة في أذنه خلال التجمع الانتخابي، السبت، في ولاية بنسلفانيا. كما قُتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

الى ذلك قال زملاء  لتوماس ماثيو كروكس، مطلق النار على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، السبت إنه كان طالبا هادئا بل منعزلا كثيرا ما تعرض للتنمر.

ونقلت "سكاي نيوز" عن خبراء أمنيين مطلعين على متطلبات الحفاظ على سلامة السياسيين قولهم، إن "فشلا أمنيا أساسيا" سمح للمسلح بالاقتراب بما يكفي لتنفيذ هجومه.

وقال قائد فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة السابق (SWAT)، ستيف نوتنغهام، إن "عمليات البحث قبل الحدث، والمراقبة في الوقت الفعلي (عند حدوث الفعاليات)، للأماكن التي يمكن لمسلح أن يطلق النار منها، لم تكن موجودة".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية: "لقد كانوا متأخرين، لأنه كان ينبغي عليهم تغطية تلك الأماكن مسبقا".

وأجرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، امس  مقابلة مع رجل وصف نفسه بأنه شاهد عيان، وقال إنه "رأى رجلا مسلحا ببندقية يزحف على سطح بالقرب من الحدث".

وقال الشاهد، الذي لم تحدد "بي بي سي" هويته، إنه والأشخاص الذين كانوا معه، بدأوا يشيرون إلى الرجل في محاولة لتنبيه الأمن.

وامس ذكر جهاز الخدمة السرية أن الطلقات جاءت على ما يبدو من خارج المنطقة التي يؤمنها الجهاز.

 

الى ذلك وفيما نقلت "سكاي نيوز" عن الوكيل الأسبق لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في الولايات المتحدة (ATF)، جيم كافانو، قوله إنه "فوجئ بقدرة المسلح على احتلال مكان مرتفع ضمن مدى البندقية" وإطلاق النار منه.

وأضاف: " من المفترض أن يكون كل موقع مرتفع مسيطرا عليه من قبلهم أو من قبل شرطة التدخل السريع المحلية. ولا يسمح لأحد بالتجول على الأسطح. مع السيطرة على المواقع المرتفعة".

وذكر كافانو أن بندقية مثل " إيه.آر-15" التي استخدمها المهاجم، يمكنها ضرب أهداف على بعد 182 مترا، وكان ترامب على بعد حوالي 135 مترا من سطح المبنى.

وقال كافانو: "نظرا لكوني كنت جزءا من فريق الخدمة السرية، فمن المدهش بالنسبة لي أن يكون شخص ما في موقع مرتفع دون أن يعرف أحد عنه شيئا".

كما ذكر مسؤولون في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (أف.بي.آي) الأحد أن المسلح المشتبه بإطلاقه الرصاص في تجمع انتخابي لدونالد ترامب السبت تصرف بمفرده واستخدم بندقية (أيه.آر) تم شراؤها بشكل قانوني لإطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق.

ولم يستجب جهاز الخدمة السرية على الفور لطلب التعليق للشبكة.

لكن متحدثا باسم الخدمة نفى في وقت سابق تقارير تشير إلى أن الجهاز، رفض طلبات من حملة ترامب لتوفير مزيد من الأمن.

وقال رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأميركي، أنتوني جوجليلمي، في بيان الأحد: "هناك ادعاء غير صحيح بأن أحد أعضاء فريق الرئيس السابق طلب موارد أمنية إضافية، وأن هذه الطلبات قوبلت بالرفض".

وتابع: "هذا غير صحيح على الإطلاق. في الواقع، لقد أضفنا موارد وتقنيات وقدرات حماية كجزء من وتيرة السفر المتزايدة للحملة".

محاولة اغتيال ترامب... كيف نجح توماس كروكس بالتخفي عن أعين عناصر الأمن؟

عربي و دولي

ترامب

اغتيال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بايدن بعد محاولة اغتيال ترامب: السياسة يجب ألا تكون "ميدانا للقتل"
تطورات بالتحقيق في محاولة إغتيال ترامب.. وبايدن "ممتن" لسلامته

اقرأ ايضا في عربي و دولي

السوريون يدلون باصواتهم لاختيار نوابهم بمجلس الشعب
02:41

السوريون يدلون باصواتهم لاختيار نوابهم بمجلس الشعب

فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين في المحافظات السورية كافة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وفق ما اعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات .

02:41

السوريون يدلون باصواتهم لاختيار نوابهم بمجلس الشعب

فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين في المحافظات السورية كافة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وفق ما اعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات .

تطورات بالتحقيق في محاولة إغتيال ترامب.. وبايدن "ممتن" لسلامته
16:42

تطورات بالتحقيق في محاولة إغتيال ترامب.. وبايدن "ممتن" لسلامته

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) يقود التحقيق في محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب أمس السبت خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

16:42

تطورات بالتحقيق في محاولة إغتيال ترامب.. وبايدن "ممتن" لسلامته

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) يقود التحقيق في محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب أمس السبت خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024