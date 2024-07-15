الإمارات ونيجيريا تتفقان على استئناف السفر بينهما

قال وزير الإعلام النيجيري، محمد إدريس، الاثنين، إن حكومتي نيجيريا والإمارات توصلتا إلى اتفاق يسمح باستئناف السفر بين البلدين.



وكانت الإمارات توقفت عن إصدار تأشيرات للنيجيريين عام 2022 بعد أن أوقفت شركة طيران الإمارات في دبي رحلاتها بين البلدين، بسبب عدم قدرتها على استعادة أرباحها من نيجيريا.



ونفذ البنك المركزي النيجيري منذ ذلك الحين تسوية متأخرات بنحو 137 مليون دولار من العملات الأجنبية المستحقة لشركات الطيران الدولية.



وأضاف الوزير النيجيري أن الاتفاق يشمل استئناف إصدار التأشيرة لحاملي جوازات السفر النيجيرية، اعتبارا من الاثنين.



وقال إدريس في بيان إن "هذه الاتفاقية تتضمن ضوابط وشروط محدثة لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات".



وفي مايو، قالت طيران الإمارات إنها ستستأنف الرحلات إلى نيجيريا في أكتوبر، لتنهي توقفا للرحلات الجوية استمر نحو عامين.