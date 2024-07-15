الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الإمارات ونيجيريا تتفقان على استئناف السفر بينهما

2024-07-15 | 15:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الإمارات ونيجيريا تتفقان على استئناف السفر بينهما
الإمارات ونيجيريا تتفقان على استئناف السفر بينهما

قال وزير الإعلام النيجيري، محمد إدريس، الاثنين، إن حكومتي نيجيريا والإمارات توصلتا إلى اتفاق يسمح باستئناف السفر بين البلدين.

وكانت الإمارات توقفت عن إصدار تأشيرات للنيجيريين عام 2022 بعد أن أوقفت شركة طيران الإمارات في دبي رحلاتها بين البلدين، بسبب عدم قدرتها على استعادة أرباحها من نيجيريا.

ونفذ البنك المركزي النيجيري منذ ذلك الحين تسوية متأخرات بنحو 137 مليون دولار من العملات الأجنبية المستحقة لشركات الطيران الدولية.

وأضاف الوزير النيجيري أن الاتفاق يشمل استئناف إصدار التأشيرة لحاملي جوازات السفر النيجيرية، اعتبارا من  الاثنين.

وقال إدريس في بيان إن "هذه الاتفاقية تتضمن ضوابط وشروط محدثة لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات".

وفي مايو، قالت طيران الإمارات إنها ستستأنف الرحلات إلى نيجيريا في أكتوبر، لتنهي توقفا للرحلات الجوية استمر نحو عامين.
الإمارات ونيجيريا تتفقان على استئناف السفر بينهما

عربي و دولي

الإمارات

نيجيريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بسبب هجمات الحوثيين... ميناء "إيلات" يعلن إفلاسه
السوريون يدلون باصواتهم لاختيار نوابهم بمجلس الشعب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بايدن يسارع بالهجوم على "نائب ترامب".. وهذا ما قاله!
16:47

بايدن يسارع بالهجوم على "نائب ترامب".. وهذا ما قاله!

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن المرشّح لولاية ثانية جيمس ديفيد فانس الذي اختاره دونالد ترامب مرشحا لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية، بأنه يحابي الأثرياء، في حين وصفته حملة المرشّح الديمقراطي بأنه "متطرّف" ومناهض للإجهاض.

16:47

بايدن يسارع بالهجوم على "نائب ترامب".. وهذا ما قاله!

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن المرشّح لولاية ثانية جيمس ديفيد فانس الذي اختاره دونالد ترامب مرشحا لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية، بأنه يحابي الأثرياء، في حين وصفته حملة المرشّح الديمقراطي بأنه "متطرّف" ومناهض للإجهاض.

ترامب يختار السيناتور جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس
16:43

ترامب يختار السيناتور جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس

اختار المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوهايو، جي دي فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

16:43

ترامب يختار السيناتور جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس

اختار المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوهايو، جي دي فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024