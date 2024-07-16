"سي إن إن": مؤامرة إيرانية لقتل ترامب.. والبعثة الايرانية بالأمم المتحدة ترد

ونقلت "سي ان ان " عن مصادر "إنه لا يوجد ما يشير إلى أن توماس ماثيو كروكس، القاتل المحتمل الذي حاول قتل الرئيس السابق السبت، كان على صلة بالمؤامرة الإيرانية."

وقد ردت بعثة إيران بالأمم المتحدة على الامر بالقول :"اتهامنا بمؤامرة ضد ترامب لا أساس لها وخبيثة"