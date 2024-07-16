"سي إن إن": مؤامرة إيرانية لقتل ترامب.. والبعثة الايرانية بالأمم المتحدة ترد
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية ان السلطات الأمريكية حصلت على معلومات استخباراتية من مصدر في الأسابيع الأخيرة حول مؤامرة دبرتها إيران لمحاولة اغتيال دونالد ترامب، مضيفة انه "تطور أدى إلى قيام الخدمة السرية بزيادة الأمن حول الرئيس السابق في الأسابيع الأخيرة".
ونقلت "سي ان ان " عن مصادر "إنه لا يوجد ما يشير إلى أن توماس ماثيو كروكس، القاتل المحتمل الذي حاول قتل الرئيس السابق السبت، كان على صلة بالمؤامرة الإيرانية."
وقد ردت بعثة إيران بالأمم المتحدة على الامر بالقول :"اتهامنا بمؤامرة ضد ترامب لا أساس لها وخبيثة"