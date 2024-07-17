ديمقراطي بارز يدعو بايدن للخروج من سباق الرئاسة

وقال شيف في بيان أرسله لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن لديه مخاوف كبيرة بشأن قدرة بايدن على هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات.وقال شيف في بيان إن بايدن: "أحد أهم الرؤساء في تاريخ بلدنا، مسيرة خدمته الطويلة لبلدنا، كسيناتور، وكنائب للرئيس، وكرئيس، جعلت بلدنا أفضل، ولكن أمتنا في مفترق طرق. ولاية ثانية لترمب ستقوض أساس ديمقراطيتنا، ولدي مخاوف كبيرة بشأن ما إذا كان الرئيس قادراً على هزيمة دونالد ترامب".وقال شيف إن "خيار الانسحاب من الحملة الانتخابية يعود للرئيس بايدن وحده".وأضاف: "ولكنني أعتقد أنه حان الوقت لكي يمرر بايدن الشعلة، وأن يؤمن إرث قيادته، بالسماح لديمقراطي آخر بهزيمة دونالد ترامب".وقال شيف إنه سيدعم بشكل كامل من سينتهي به الأمر على رأس التذكرة الديمقراطية للرئاسة، بما في ذلك إذا بقي بايدن.وتابع: "سأفعل كل شيء يمكنني فعله لمساعدته على النجاح، هناك هدف واحد فقط: هزيمة دونالد ترامب. الرهانات مرتفعة للغاية".