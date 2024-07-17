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عربي و دولي

ديمقراطي بارز يدعو بايدن للخروج من سباق الرئاسة

2024-07-17 | 13:02
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ديمقراطي بارز يدعو بايدن للخروج من سباق الرئاسة
ديمقراطي بارز يدعو بايدن للخروج من سباق الرئاسة

دعا آدم شيف العضو الديمقراطي البارز بمجلس النواب والمرشح لمجلس الشيوخ عن كاليفورنيا الأربعاء، الرئيس جو بايدن إلى التنحي عن السباق الانتخابي، ليصبح أحدث وأبرز ديمقراطي بالكونغرس يحض بايدن على الخروج من السباق إلى البيت الأبيض، معرباً عن مخاوف من عدم قدرة بايدن على هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال شيف في بيان أرسله لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن لديه مخاوف كبيرة بشأن قدرة بايدن على هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات.
وقال شيف في بيان إن بايدن: "أحد أهم الرؤساء في تاريخ بلدنا، مسيرة خدمته الطويلة لبلدنا، كسيناتور، وكنائب للرئيس، وكرئيس، جعلت بلدنا أفضل، ولكن أمتنا في مفترق طرق. ولاية ثانية لترمب ستقوض أساس ديمقراطيتنا، ولدي مخاوف كبيرة بشأن ما إذا كان الرئيس قادراً على هزيمة دونالد ترامب".
وقال شيف إن "خيار الانسحاب من الحملة الانتخابية يعود للرئيس بايدن وحده".
وأضاف: "ولكنني أعتقد أنه حان الوقت لكي يمرر بايدن الشعلة، وأن يؤمن إرث قيادته، بالسماح لديمقراطي آخر بهزيمة دونالد ترامب".
وقال شيف إنه سيدعم بشكل كامل من سينتهي به الأمر على رأس التذكرة الديمقراطية للرئاسة، بما في ذلك إذا بقي بايدن.
وتابع: "سأفعل كل شيء يمكنني فعله لمساعدته على النجاح، هناك هدف واحد فقط: هزيمة دونالد ترامب. الرهانات مرتفعة للغاية".
 
ديمقراطي بارز يدعو بايدن للخروج من سباق الرئاسة

عربي و دولي

آدم شيف

جو بايدن

الغنتخابات الأميركية

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