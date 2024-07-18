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عربي و دولي

"هآرتس": الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية ضد إقامة دولة فلسطينية

2024-07-18 | 07:04
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&quot;هآرتس&quot;: الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية ضد إقامة دولة فلسطينية
"هآرتس": الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية ضد إقامة دولة فلسطينية

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن "الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية ضد إقامة دولة فلسطينية".

وأيد القرار 68 عضواً منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "حظي القرار كذلك بدعم أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والأحزاب اليمينية، فيما غادر النواب من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الجلسة لتجنب دعم القرار".

يُذكر أن القرار جاء قبل أيام من زيارة نتانياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس واللقاء بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.
 
 
 
"هآرتس": الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية ضد إقامة دولة فلسطينية

عربي و دولي

اسرائيل

صحيفة هآرتس

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