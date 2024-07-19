"شريك" بن لادن في قبضة باكستان.. من هو "أمين الحق"؟

أعلنت باكستان، الجمعة، أنها أوقفت "أحد الشركاء المقربين" من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الذي قتل في البلد ذاته عام 2011.