"الإبن المدلل".. هذا ما يكلفه نجل نتنياهو خزينة "إسرائيل"

وأضافت الصحيفة أن يائير "ابن نتنياهو المدلل" يمارس الاستجمام في حدائق كاليفورنيا، في حين "يرسل والده آلاف الجنود إلى حتفهم في غزة".ويكلف يائير خزينة "إسرائيل" مئات آلاف الدولارات تصرف على أمنه وبرامجه الترفيهية، وخصصت لذلك ميزانية من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) قدرها 275 ألف دولار، بحسب الصحيفة.وأضافت: "لا يكفي أنه لا يشارك في القتال مع جيش الاحتلال عندما يعود إلى "إسرائيل"، بل يذهب إلى حد انتقاده لأداء الجيش والأجهزة الأمنية واتهامها بالتقصير".وردا على هذه التقارير قال نتنياهو "ابني الحبيب أنا أحبه جدا، إنه إنسان مستقل ويعبر عن آرائه، وهذا حق له".