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عربي و دولي

إصابة 300 شرطي بجروح في المواجهات مع المحتجين امس في بنغلادش

2024-07-20 | 03:33
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إصابة 300 شرطي بجروح في المواجهات مع المحتجين امس في بنغلادش
إصابة 300 شرطي بجروح في المواجهات مع المحتجين امس في بنغلادش



أصيب ما لا يقل عن 300 شرطي بجروح خلال المواجهات التي وقعت امس مع متظاهرين في مواقع عدة من عاصمة بنغلادش، وفق ما اشار متحدث باسم شرطة دكا.

وقال المتحدث فاروق حسين لوكالة الصحافة الفرنسية أن "150 شرطيا على الأقل نقلوا إلى المستشفى وتلقى 150 آخرون العناية الأولية" مشيرا إلى أن قوات حفظ النظام تواجهات مع "مئات آلاف" المتظاهرين في صدامات أوقعت 105 قتلى على الأقل .

وانتشر الجيش بقوة اليوم في مدن بنغلادش بطلب من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات، فيما دخل حظر تجول فرضته الحكومة حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة السبت.

وقال الملحق الصحافي لمكتب رئيسة الوزراء نعيم الإسلام خان لوكالة فرانس برس إن "الحكومة قررت فرض حظر تجول ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية".

وكانت شوارع دكا شبه مقفرة عند الفجر وسيّر الجيش دوريات من الجنود والآليات المدرعة في العاصمة الشاسعة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

إصابة 300 شرطي بجروح في المواجهات مع المحتجين امس في بنغلادش

عربي و دولي

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