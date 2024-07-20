الحوثيون: إسرائيل ستدفع ثمن عمليتها وسنقابل التصعيد بالتصعيد

من جهته، دان المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الهجوم الإسرائيلي على محطة الكهرباء وخزانات وقود المازوت، مؤكدًا أنه لن يمر دون رد.

وأوضح البيان أن الهجوم يهدف إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وإثناءه عن دعمه للقضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار دعم اليمن للقضية الفلسطينية وعدم التراجع عن مواقفه.