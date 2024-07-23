الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا بالإرهابية

2024-07-23 | 01:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا بالإرهابية
الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا بالإرهابية

‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار الكنيست الإسرائيلي، تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية، في محاولة لقتل الوكالة واغتيالها سياسياً واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن "الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأونروا وترمي لقتلها وإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقاً لتكليفها الأممي، تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال". 

وشدد السفير القضاة على "أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وعلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار في دورها الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله حتى يتم حل قضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967".

الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا بالإرهابية

عربي و دولي

الخارجية الأردنية

الأونروا

الكنيست الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"مسجل مسبقا أو ذكاء اصطناعي".. اتصال بين بايدن وهاريس يثير الشكوك
حماس وقعت اتفاقية للوحدة الوطنية مع فتح في الصين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"اسرائيل" تنتقد المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية!
07:30

"اسرائيل" تنتقد المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية!

انتقدت "إسرائيل" حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، لتوقيعها اتفاقا مع حركة حماس حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

07:30

"اسرائيل" تنتقد المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية!

انتقدت "إسرائيل" حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، لتوقيعها اتفاقا مع حركة حماس حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

روسيا تتوعّد: الرد سيكون قاسياً!
06:39

روسيا تتوعّد: الرد سيكون قاسياً!

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا".

06:39

روسيا تتوعّد: الرد سيكون قاسياً!

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا".

توفيق الجند: السقف المتاح لليمنيين للدخول في هدنة انخفض كثير
06:21

توفيق الجند: السقف المتاح لليمنيين للدخول في هدنة انخفض كثير

قال الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية توفيق الجند أن "الموقف اليمني من القضية الفلسطينية هو موقف وجداني وطني متكامل يختلف التعبير عنه بحسب الظروف الدولية والإقليمية" معتبراً أن اليمن "لا تمر بسلام حقيقي ولا بصيغة حرب حقيقية".

06:21

توفيق الجند: السقف المتاح لليمنيين للدخول في هدنة انخفض كثير

قال الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية توفيق الجند أن "الموقف اليمني من القضية الفلسطينية هو موقف وجداني وطني متكامل يختلف التعبير عنه بحسب الظروف الدولية والإقليمية" معتبراً أن اليمن "لا تمر بسلام حقيقي ولا بصيغة حرب حقيقية".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024