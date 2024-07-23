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عربي و دولي

توفيق الجند: السقف المتاح لليمنيين للدخول في هدنة انخفض كثير

2024-07-23 | 06:21
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توفيق الجند: السقف المتاح لليمنيين للدخول في هدنة انخفض كثير
توفيق الجند: السقف المتاح لليمنيين للدخول في هدنة انخفض كثير

قال الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية توفيق الجند أن "الموقف اليمني من القضية الفلسطينية هو موقف وجداني وطني متكامل يختلف التعبير عنه بحسب الظروف الدولية والإقليمية" معتبراً أن اليمن "لا تمر بسلام حقيقي ولا بصيغة حرب حقيقية".

وأشار الجند في إطلالة له عبر برنامج الحدث إلى أن "التصعيد مع إسرائيل يخدم جماعة أنصار الله ولا يخدم اليمن على المدى البعيد وأن الاذية الحقيقية تكمن في الموارد اليمنية وانخفاض منسوب دخل قناة السويس 50%".

كما لفت إلى أن "الحكومة الشرعية في اليمن لا تمتلك قوة حقيقية لتجاوز حدود اليمن لكن أنصار الله قادرين على العمل خارج اليمن وفق الإمكانية المتوفرة" معلناً أنه "كيمني أتمنى أن تتمتع اليمن بنفوذ ودور إقليمي ولكن أدرك تعقيدات الوضع المحلي والنفوذ يتطلب إمكانيات".

أما عن إيرادات اليمن، أعلن قال الجند: "أغلبها عبر ميناء الحديدة وفرضية الحصار ليست حقيقية لا يوجد حصار فعلي أقلها من نيسان الماضي"

وأشار إلى أن "أنصار الله كان لهم مراحل معينة منذ البداية، المرحلة الأولى جمع التبرعات والتجنيد والتحشيد" مضيفاً "لا أعتقد أن المجندين تحت إسم طوفان الأقصى سيذهبون إلى الأقصى يوماً ما بل سيستخدمون لمعارك داخلية"

كما أكد الجند ضرورة " إعادة الإستقرار لليمن" معتبراً أن "السقف المتاح لليمنيين للدخول في هدنة انخفض كثيراً "

توفيق الجند: السقف المتاح لليمنيين للدخول في هدنة انخفض كثير

عربي و دولي

اليمن

إسرائيل

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