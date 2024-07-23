الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

على خلفية محاولة اغتيال ترامب... استقالة مديرة الخدمة السرية الأميركية

2024-07-23 | 11:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
على خلفية محاولة اغتيال ترامب... استقالة مديرة الخدمة السرية الأميركية
على خلفية محاولة اغتيال ترامب... استقالة مديرة الخدمة السرية الأميركية

أعلنت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل استقالتها من منصبها بعدما تعرضت لانتقادات واتهامات بالتقصير على خلفية محاولة اغتيال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مديرة الخدمة السرية قولها في رسالة إلى موظفي الجهاز إنها تتحمل "المسؤولية الكاملة عن الخلل الأمني". وتابعت "اتخذت بقلب حزين القرار الصعب بالاستقالة".
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الخدمة السرية -المكلفة بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين- إن "تعامل تشيتل مع محاولة اغتيال ترامب أدى لتآكل الدعم لقيادتها داخل الجهاز".
وتأتي استقالة تشيتل بعد يوم من إدلائها بشهادتها أمام مجلس النواب، حيث تعرضت لانتقادات نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وأحجمت عن الإجابة عن أسئلة بشأن خطة تأمين التجمع الانتخابي الذي وقعت خلاله محاولة الاغتيال في 13 يوليو/تموز الجاري وتعامل عناصر الخدمة السرية مع الحادث.
وتعليقا على استقالتها، قال ترامب في منشور عبر منصة تروث إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس "أخفقا في توفير الحماية الكافية لي، وتعرضت لإطلاق الرصاص من أجل الديمقراطية".
من جانبه، أعرب الرئيس بايدن عن امتنانه للخدمة التي قدمتها مديرة الخدمة السرية المستقيلة، وقال إنها "كرست حياتها لأمننا طوال مسيرتها".
وأضاف بايدن أنه ينوي تعيين مدير جديد لجهاز الخدمة السرية قريبا.
أما رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون فقال إن استقالة مديرة الخدمة السرية جاءت متأخرة "وكان ينبغي أن تفعل ذلك قبل أسبوع على الأقل".
في السياق نفسه، قال نواب جمهوريون إنه يجب استدعاء مديرة الخدمة السرية إلى الكونغرس حتى بعد استقالتها، لتقديم إجابات عما حدث.
بدوره، قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر إن جلسة الاستماع التي عقدت أمس أدت لاستقالة مديرة الخدمة السرية، مؤكدا أنه ستكون هناك محاسبة مستقبلا.
وأضاف أن "الإخفاقات الأمنية الفادحة أدت إلى محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب".
وجاءت استقالة مديرة الخدمة السرية تزامنا مع إعلان رئيس مجلس النواب عن اتفاق على تشكيل لجنة من 7 جمهوريين و 6 ديمقراطيين للتحقيق في محاولة اغتيال ترامب.
على خلفية محاولة اغتيال ترامب... استقالة مديرة الخدمة السرية الأميركية

عربي و دولي

ترامب

بايدن

كيمبرلي تشيتلو استقالة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الخارجية الصيني: الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية
إعلام العدو: سماع دوي انفجارات في منطقة الكريوت شمال حيفا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024