الأمم المتحدة ترحب بإعلان بكين: خطوة هامة لتحقيق الوحدة الفلسطينية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان بكين الصادر عن حماس والفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل "حكومة وفاق وطني"، معتبرا أنه يمثل "خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية"، بحسب ما قال المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوغاريك للصحافيين أن "جميع الخطوات نحو الوحدة موضع ترحيب وتشجيع. إن الوحدة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تقرير المصير، وإلى إقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية".

كما أضاف أن الأمين العام دعا الفصائل الفلسطينية إلى "تجاوز خلافاتها من خلال الحوار".

وأتى ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال توقيع "إعلان بكين" من جانب الفصائل في العاصمة الصينية، أن أهم نقطة جاءت فيه كانت الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب.

واجتمعت الفصائل الفلسطينية وأجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو/تموز، وفقاً للتلفزيون الصيني المركزي.

وأكد التلفزيون أن الحركتين وقّعتا "إعلان بكين" بشأن حوار المصالحة، مضيفاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين اليوم الثلاثاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وكشف أن 14 فصيلا فلسطينيا في المجمل سيحضرون اللقاء.