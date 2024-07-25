الجيش الإسرائيلي يعلن إستعادة جثث 5 أسرى من خان يونس

أعلنت القوات الإسرائيلية إستعادة جثث 5 أسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان عن "إعادة جثث الرهائن وهم مدنية و4 جنود إلى إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن "قوة من الجيش والشاباك إستعادت جثة الضابط (احتياط) رافيد أرييه كاتس (51 عاما) من نير عوز وإعادتها إلى إسرائيل".

والجثث الأربعة تعود إلى كل من أورين غولدين (33 عاما)، ومايا غورين (56 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب تومر يعقوب أحيماس (20 عاما)، بحسب الجيش.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنهم "جميعا قتلوا يوم السابع من أكتوبر الماضي وأن جثثهم ظلت محتجزة في غزة حتى أمس الأربعاء".