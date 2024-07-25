بايدن يستقبل نتنياهو اليوم وصفقة الأسرى تتصدر الأجندة

بعد إلقائه كلمة في الكونغرس الأميركي لتبرير الحرب على قطاع غزة، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن، ثم نائبته كامالا هاريس. ومن المتوقع أن يلقى نتنياهو في الاجتماعين تجاوبا أقل مقارنة بما لقيه في الكونغرس.

ومن المتوقع أن يسعى بايدن لممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، والمستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

ولا يعرف إن كان نتنياهو سيستجيب لهذه الدعوة، لا سيما قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية بايدن الذي يؤكد دعمه الراسخ لـ "إسرائيل" وتمسكه بصهيونيته.

وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية إن بايدن -الذي أعلن تخليه عن الترشح لولاية ثانية- سيحاول معالجة بعض "الثغرات الأخيرة" المتبقية قبل التوصل إلى اتفاق، عندما يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض.

وأكد هذا المسؤول -طالبا عدم كشف اسمه- أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى أصبحت "في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق".

ولا يتوقع المسؤول الأميركي أن يكون لقاء بايدن نتنياهو مسألة نعم أو لا، بل بالأحرى "كيف يمكننا معالجة الثغرات الأخيرة؟" موضحا أن التوصل إلى هدنة يتوقف حاليا على عدد قليل من المسائل المتّصلة بكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

كما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا هاريس التي باتت مرشحة عن الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض.

وبررت هاريس غيابها عن الكونغرس -أثناء خطاب نتنياهو أمس- بسبب ضيق الوقت، على الرغم من أنه كان يفترض وفق البروتوكول أن تترأس الجلسة.

وطالبت السيناتورة السابقة البالغة 59 عاما مرارا بوقف إطلاق نار في غزة.

وسيتوجه نتنياهو بعد ذلك إلى فلوريدا بدعوة من المرشح الجمهوري لرئاسة البيت الأبيض دونالد ترامب الذي تربطه به علاقات جيدة.



