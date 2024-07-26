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عربي و دولي

ترامب يرفض تحديد جدول زمني لمناظرة هاريس ... السبب؟

2024-07-26 | 02:07
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ترامب يرفض تحديد جدول زمني لمناظرة هاريس ... السبب؟
ترامب يرفض تحديد جدول زمني لمناظرة هاريس ... السبب؟

نائبة الرئيس الاميركي كانت اكدت في وقت سابق امس استعداداها لعقد مناظرة مع ترامب

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب امس أنّ الملياردير يرفض في الوقت الراهن تحديد أيّ جدول زمني لمناظرة منافسته الديموقراطية المفترضة كامالا هاريس لأنّها لم تحصل رسمياً بعد على ترشيح الحزب الديموقراطي.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان "لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديموقراطيون رسمياً مرشّحهم (...) سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس لأن الديموقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم".

وأضاف "نظراً للفوضى السياسية المستمرّة" الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، فإن الالتزام بموعد للمناظرة هو أمر "غير مناسب".

وتابع البيان "هناك شعور قوي لدى العديد من أعضاء الحزب الديموقراطي - وبخاصة باراك حسين أوباما - بأنّ كامالا هاريس محتالة ماركسية لا يمكنها هزيمة الرئيس ترامب، وما زالوا ينتظرون شخصاً "أفضل+".

وكانت هاريس قد أكدت في وقت سابق الخميس، استعداداها لعقد مناظرة مع ترامب.

وقالت إنها "مستعدة" لعقد مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وأضافت للصحفيين "أنا مستعدة، فلنفعلها".

وقالت هاريس" أنا مستعدة لمناظرة ترامب. لقد وافقت على المناظرة التي تم الاتفاق عليها سابقا في 10 سبتمبر. وقد وافق على ذلك سابقاً. الآن، ها هو يتراجع وأنا مستعدة وأعتقد أن الناخبين يستحقون رؤية الشاشة المنقسمة الموجودة في هذا السباق على مسرح المناظرة، ولذا فأنا مستعدة للذهاب".

ترامب يرفض تحديد جدول زمني لمناظرة هاريس ... السبب؟

عربي و دولي

ترhمب

هاريس

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