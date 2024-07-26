الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

أردوغان يستهجن الاحتفاء "دون خجل" بنتنياهو أمام الكونغرس

2024-07-26 | 09:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أردوغان يستهجن الاحتفاء &quot;دون خجل&quot; بنتنياهو أمام الكونغرس
أردوغان يستهجن الاحتفاء "دون خجل" بنتنياهو أمام الكونغرس

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الطريقة التي احتفى بها الكونغرس الأمريكي "دون خجل" برئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال اجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا العالية في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول.

وبهذا الخصوص قال أردوغان: "شاهدنا والعالم بأسره كيف جرى التصفيق في الكونغرس الأمريكي لقاتل مرتكب إبادة جماعية".

كما أردف: "تخيلوا أن الكونغرس الأمريكي يصفّق لقتلة أزهقوا أرواح قرابة 40 ألف طفل وامرأة ومسن" في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 10 شهور.

وذكر أن "الذين دأبوا على تقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم لم يشعروا بذرة خجل أثناء احتفائهم بهتلر العصر"، في إشارة إلى نتنياهو.

وتابع: "نحن أمام ضمور عقلي لا يكتفي باستضافة جزار يداه ملطخة بدماء 150 ألف فلسطيني بغزة بل ويصفقون لخطابه المليء بالأوهام".

ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، ساق خلاله مزاعم كثيرة حول حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية، وتزامن خطابه مع احتجاجات ضخمة بواشنطن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

أردوغان يستهجن الاحتفاء "دون خجل" بنتنياهو أمام الكونغرس

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

إسرائيل

الكونغرس الأميركي

بنيامين نتنياهو

تركيا

حرب غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
البيت الابيض: بايدن دعا نتنياهو إلى التوصّل في أسرع وقت ممكن لاتّفاق وقف لإطلاق النار في غزة
"اكسيوس" عن مصادر: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024