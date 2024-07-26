أردوغان يستهجن الاحتفاء "دون خجل" بنتنياهو أمام الكونغرس

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال اجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا العالية في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول.

وبهذا الخصوص قال أردوغان: "شاهدنا والعالم بأسره كيف جرى التصفيق في الكونغرس الأمريكي لقاتل مرتكب إبادة جماعية".

كما أردف: "تخيلوا أن الكونغرس الأمريكي يصفّق لقتلة أزهقوا أرواح قرابة 40 ألف طفل وامرأة ومسن" في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 10 شهور.

وذكر أن "الذين دأبوا على تقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم لم يشعروا بذرة خجل أثناء احتفائهم بهتلر العصر"، في إشارة إلى نتنياهو.

وتابع: "نحن أمام ضمور عقلي لا يكتفي باستضافة جزار يداه ملطخة بدماء 150 ألف فلسطيني بغزة بل ويصفقون لخطابه المليء بالأوهام".

ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، ساق خلاله مزاعم كثيرة حول حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية، وتزامن خطابه مع احتجاجات ضخمة بواشنطن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.