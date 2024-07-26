ترامب يضع شرطا قبل إجراء أي مناظرة مع كمالا هاريس

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن الحملة الانتخابية لترامب، أنه يرفض في الوقت الراهن تحديد أي جدول زمني لمناظرة منافسته الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس.

كما أوضحت حملة ترامب أن ذلك بسبب أنها لم تحصل رسميا بعد على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان: "لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديمقراطيون رسميا مرشحهم".

وأضاف: "سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس لأن الديمقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم".

وتابع: "نظراً للفوضى السياسية المستمرة الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، فإن الالتزام بموعد للمناظرة هو أمر غير مناسب".