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عربي و دولي

منظمو أولمبياد باريس يعتذرون "بشدة" لكوريا الجنوبية

2024-07-27 | 06:32
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منظمو أولمبياد باريس يعتذرون &quot;بشدة&quot; لكوريا الجنوبية
منظمو أولمبياد باريس يعتذرون "بشدة" لكوريا الجنوبية

قال منظمو أولمبياد باريس إنهم "يعتذرون بشدة" عن تقديم الرياضيين الكوريين الجنوبيين على أنهم كوريين شماليين خلال حفل الافتتاح في باريس.

وبينما كان الرياضيون الكوريون الجنوبيون يلوحون بعلم بلادهم على متن قارب يطفو في نهر السين مساء الجمعة، تم الإعلان عنهم باللغتين الفرنسية والإنكليزية باسم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية). الاسم الصحيح لكوريا الجنوبية هو جمهورية كوريا.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في منشور على منصة "إكس" باللغة الكورية: "نعتذر بشدة عن الخطأ الذي حدث عند تقديم الفريق الكوري خلال بث حفل الافتتاح".
من جهتها، قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، في بيان السبت، إن نائبة وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية جانغ مي ران طلبت اجتماعا مع رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ بشأن الحادث.
وأفاد البيان بأن الوزارة طلبت أيضا من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تقديم "شكوى قوية على مستوى الحكومة" إلى الحكومة الفرنسية.
وذكر كذلك أن اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية طلبت بشكل منفصل من منظمي أولمبياد باريس منع تكرار حوادث مماثلة.
وانقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وأظهرت العلامة الزرقاء على القارب الذي كان يحمل الرياضيين الكوريين الجنوبيين الاسم الصحيح لبلادهم.
منظمو أولمبياد باريس يعتذرون "بشدة" لكوريا الجنوبية

عربي و دولي

أولمبياد باريس

كوريا الجنوبية

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