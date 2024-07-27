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عربي و دولي

إستئناف تدريجي لرحلات القطارات السريعة في فرنسا

2024-07-27 | 07:20
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إستئناف تدريجي لرحلات القطارات السريعة في فرنسا
إستئناف تدريجي لرحلات القطارات السريعة في فرنسا

أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات في فرنسا، اليوم السبت، أنه سيتم تشغيل 7 قطارات سريعة من أصل 10 على 3 خطوط رئيسية في البلاد، وذلك بعد يوم على أعمال تخريب تسببت باضطرابات في شبكة السكك الحديد مع انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت شركة خطوط السكك الحديد "إس إن سي إف"، في بيان لها، إنه "سيتم تشغيل 7 من 10 قطارات في المعدل مع تأخير لمدة ساعة أو اثنتين على الخط الشمالي وخط بريتاني والخط الجنوبي الغربي"، مضيفة أن موظفيها "عملوا طوال الليل من أجل إعادة الخدمات على خطوط القطارات فائقة السرعة".
وكانت شبكة السكك الحديد عالية السرعة في فرنسا شهدت، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أعمال تخريب، مما تسبب في شلل حركة السفر إلى باريس من مختلف أنحاء فرنسا وأوروبا.
وقدرت الشركة أن حوالي 250 ألف مسافر تأثروا، الجمعة، وقال الوزير المنتدب للنقل باتريس فيرغريت إن 800 ألف شخص قد يواجهون التداعيات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وأدان المسؤولون الفرنسيون هذه الهجمات، واصفين إياها بـ"الأعمال الإجرامية"، على الرغم من عدم وجود أدلة تشير إلى ارتباط مباشر بالألعاب الأولمبية.
وفي حين لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، فتح المدّعون في باريس تحقيقا وطنيا، كما تواصل السلطات تحرياتها للكشف عن الجهة التي خربت عدة مواقع تسلكها القطارات، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 عاما.
 
إستئناف تدريجي لرحلات القطارات السريعة في فرنسا

عربي و دولي

فرنسا

القطارات السريعة

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