زيارة رسمية.. ميلوني في الصين

أعلنت وسيلة اعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر السبت إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا.

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر خمسة أيام وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ بحسب بكين.

وقال تلفزيون "سي جي تي ان" الصيني على موقع ويبو الاجتماعي "وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 تموز إلى بكين في زيارة رسمية".

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

وقال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو "إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".

وذكر المصدر ان مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على "القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءا بالحرب في أوكرانيا".

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

