لافروف يعلّق على حادث الجولان: بلادنا تدين كل الهجمات الارهابية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "تدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس كليا ليس أمرا واقعيا كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية".

وتعليقا على الهجوم بالجولان السوري المحتل، قال لافروف إن بلاده تدين ما سماه "كل الهجمات الإرهابية".



ونقلت الوكالة عن لافروف استغرابه بشأن تصريحات إسرائيلية تقول "إنه لا يوجد مدنيون في غزة وجميعهم إرهابيون هناك بدءا من سن الثالثة"، وذلك خلال إجابة الوزير الروسي على أسئلة ضمن منتدى أكاديمي لخبراء في وقت سابق، تطرق إلى "المأساة التي تجري في غزة والضفة الغربية".



وأشار لافروف إلى أن موسكو "أدانت على الفور هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، وعارضت في نفس الوقت "بشكل قاطع الأساليب التي اختارتها القيادة الإسرائيلية منتهكة بذلك جميع معايير القانون الإنساني الدولي التي يمكن تصورها".



وقال لافروف" شعرت بانزعاج شديد عندما بدأت إسرائيل وقادتها يجادلون بأن هذه الأساليب لها ما يبررها تماما".