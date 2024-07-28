واشنطن بعد حادثة الجولان: لا نريد تصعيدا بالصراع

وقال بلينكن إن "كل الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب هضبة الجولان أطلقه حزب الله"، مشيرا إلى أن واشنطن "تجري حوارا مع إسرائيل"، ومؤكدا على ضرورة عدم التصعيد، وفق وكالة رويترز.

كما شدد الوزير الأميركي على "دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها".

واعتبر أن وقف إطلاق النار في في قطاع غزة الفلسطيني، "سيكون فرصة لإحلال هدوء دائم على الخط الأزرق" الفاصل بين "إسرائيل" ولبنان.

وبدوره، أفاد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، وكالة رويترز، الأحد، بأن الحكومة اللبنانية "طلبت من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس".