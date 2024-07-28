البيت الأبيض: الهجوم على قرية مجدل شمس نفذه حزب الله
اشار البيت الأبيض الى إن الولايات المتحدة تحمّل حزب الله مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أمس. واكد مجددا على دعم أمريكا لأمن إسرائيل.
وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون في بيان، بان "هذا الهجوم نفذه حزب الله اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها"، مضيفة أن البيت الأبيض يجري محادثات مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين منذ وقوع الهجوم.
وأضافت "تعمل الولايات المتحدة أيضا على إيجاد حل دبلوماسي على امتداد الخط الأزرق من شأنه أن ينهي جميع الهجمات نهائيا ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى منازلهم".