الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

هايتي.. إطلاق نار أثناء زيارة رئيس الوزراء أحد أحياء العاصمة

2024-07-30 | 01:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هايتي.. إطلاق نار أثناء زيارة رئيس الوزراء أحد أحياء العاصمة
هايتي.. إطلاق نار أثناء زيارة رئيس الوزراء أحد أحياء العاصمة

أجلي رئيس وزراء هايتي غاري كونيل سالماً بعدما أطلقت عصابات النار في أحد أحياء العاصمة بور أو برينس أثناء زيارة كان يقوم بها الإثنين، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.

وكان كونيل يزور أكبر مستشفيات هايتي عندما قام مسلحون بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية في المنطقة، وفق ما أفاد المصدر طالباً عدم كشف اسمه.
وأظهر شريط فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، عناصر من الشرطة وهم يركضون للاحتماء بينما يتردد صدى إطلاق نار. وأكد المصدر أن عناصر من الشرطة وآخرين من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي (مينوستاه)، تمكنوا من إجلاء كونيل من المكان.
ويقع المستشفى في وسط العاصمة في منطقة تسيطر عليها العصابات. وكانت المنشأة الطبية نفسها بيد العصابات بين أواخر شباط ومطلع تموز حين تمكنت الشرطة المحلية من استعادة السيطرة عليها.
ولم يتضح ما اذا كان إطلاق النار قد أدى الى سقوط قتلى أو جرحى.
وفاقم عنف العصابات أزمة انسانية حادة في هايتي خلال الأشهر الماضية. وتقدّر الأمم المتحدة عدد النازحين في البلاد بنحو 600 ألف شخص، بزيادة نسبتها 60 بالمئة منذ آذار.
وتسيطر العصابات على مساحة واسعة من بور أو برينس، وهي متهمة بارتكاب العديد من الانتهاكات مثل القتل والاغتصاب والنهب والخطف للحصول على فدية.
وتعاني هايتي منذ سنوات اضطرابات أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وكوارث طبيعيّة. وتفاقم الوضع في البلاد منذ أواخر شباط عندما شنّت عصابات مسلّحة هجمات منسّقة على مراكز الشرطة والسجون والمقارّ الحكوميّة في محاولة لإطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري الذي كان قد عُيّن قبل أيّام فقط من اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021.
وإزاء الخلاف الواسع الذي دار حوله وأعمال العنف التي شهدتها البلاد، وافق رئيس الوزراء على الاستقالة في 11 آذار، ممهّداً الطريق بذلك أمام تشكيل مجلس رئاسي انتقالي رأى النور في نيسان.
وتشكّلت حكومة جديدة في حزيران مهمّتها محاولة استعادة الأمن والاستقرار في بلد يجتاحه عنف العصابات، بمساندة من مهمة متعددة الجنسية تدعمها الأمم المتحدة وتقودها كينيا.
هايتي.. إطلاق نار أثناء زيارة رئيس الوزراء أحد أحياء العاصمة

عربي و دولي

هايتي

غاري كونيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خرازي: "إسرائيل" ستواجه رداً شديداً إذا أقدمت على مقامرة بلبنان
ساعات من التمرّد والفوضى.. آخر تطورات أحداث قاعدة بيت ليد

اقرأ ايضا في عربي و دولي

معتقل تيمان.. لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاقه وبن غفير بقفص الإتهام
04:43

معتقل تيمان.. لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاقه وبن غفير بقفص الإتهام

كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.

04:43

معتقل تيمان.. لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاقه وبن غفير بقفص الإتهام

كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.

بن غفير يطالب نتنياهو بفتح تحقيق مع غالانت
04:43

بن غفير يطالب نتنياهو بفتح تحقيق مع غالانت

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"فتح تحقيق مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات".

04:43

بن غفير يطالب نتنياهو بفتح تحقيق مع غالانت

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"فتح تحقيق مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024