حماس تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران

وقالت الحركة في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان: "ندرس أبعاد حادثة إستشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

كما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أيضا أن "التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا".

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

وبدوره قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري: "نخوض حربا مفتوحة لتحرير القدس وجاهزون لدفع مختلف الأثمان".

وحسبما ذكر الحرس الثوري في بيان فإن هنية استشهد مع أحد حراسه الشخصيين.