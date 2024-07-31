بين طهران والدوحة.. حماس تعلن تفاصيل مراسم تشييع هنية

مراسم تشييع الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية
- تجرى للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس ٢٦ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٤.
- سينقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس.
- تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ٢٧ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٤
- وبعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.
- تجرى مراسم تشييع الأخ الشهيد قائد الحركة في الدوحة، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.
إنا لله وإنا إليه راجعون
حركة المقاومة الإسلامية – حماس
الأربعاء: 25 محرم 1446 هـ
الموافق: 31 تموز/ يوليو 2024م