"إسرائيل" تلغي رحلات طيران وتغلق المجال الجوي جزئياً
أعلنت "إسرائيل"، الأربعاء، إلغاء رحلات جوية، على وقع التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وقالت سلطة الطيران الإسرائيلية إنها ألغت رحلات من وإلى "إسرائيل" حتى منتصف ليل الأربعاء، و"حتى تقييم الأوضاع من جديد".
وكانت أبرز الرحلات التي جرى إلغاؤها، قادمة من قبرص واليونان وفرنسا وبريطانيا.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أغلقت "إسرائيل" المجال الجوي من مدينة الخضيرة شمالي تل أبيب إلى الحدود الشمالية.
وتأتي القرارات في أعقاب اغتيال رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمقر إقامته في طهران.
وكان هنية في طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، الثلاثاء.