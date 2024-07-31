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عربي و دولي

"إسرائيل" تلغي رحلات طيران وتغلق المجال الجوي جزئياً

2024-07-31 | 05:48
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&quot;إسرائيل&quot; تلغي رحلات طيران وتغلق المجال الجوي جزئياً
"إسرائيل" تلغي رحلات طيران وتغلق المجال الجوي جزئياً

أعلنت "إسرائيل"، الأربعاء، إلغاء رحلات جوية، على وقع التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

وقالت سلطة الطيران الإسرائيلية إنها ألغت رحلات من وإلى "إسرائيل" حتى منتصف ليل الأربعاء، و"حتى تقييم الأوضاع من جديد".
وكانت أبرز الرحلات التي جرى إلغاؤها، قادمة من قبرص واليونان وفرنسا وبريطانيا.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أغلقت "إسرائيل" المجال الجوي من مدينة الخضيرة شمالي تل أبيب إلى الحدود الشمالية.
وتأتي القرارات في أعقاب اغتيال رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمقر إقامته في طهران.
وكان هنية في طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، الثلاثاء.
"إسرائيل" تلغي رحلات طيران وتغلق المجال الجوي جزئياً

عربي و دولي

إسرائيل

إسماعيل هنية

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Aljadeed
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين تداعيات إغتيال هنية في طهران
الخارجية المصرية: مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وتحذّر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول

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إيران تتهم الولايات المتحدة بالتورط في إغتيال هنية.. والخارجية الأميركية "لم نكن نعلم"
09:01

إيران تتهم الولايات المتحدة بالتورط في إغتيال هنية.. والخارجية الأميركية "لم نكن نعلم"

أعلنت طهران اليوم الأربعاء أنها تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، الذي استشهد على الأراضي الإيرانية.

واعتبرت إيران أن هذا العمل يشكل اعتداءً على سيادتها، مؤكدةً مسؤولية الولايات المتحدة عن الحادث.

كما وصف الرئيس الإيراني الاغتيال بأنه جريمة إرهابية وانتهاك للقوانين والأسس الدولية، مشيرًا إلى أن إسماعيل هنية كان ضيفًا رسميًا في إيران.

في المقابل، نفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أي دور للولايات المتحدة في اغتيال هنية، مؤكدًا أن بلاده لم تكن على علم بأي تفاصيل تتعلق بهذا الحدث.

09:01

إيران تتهم الولايات المتحدة بالتورط في إغتيال هنية.. والخارجية الأميركية "لم نكن نعلم"

أعلنت طهران اليوم الأربعاء أنها تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، الذي استشهد على الأراضي الإيرانية.

واعتبرت إيران أن هذا العمل يشكل اعتداءً على سيادتها، مؤكدةً مسؤولية الولايات المتحدة عن الحادث.

كما وصف الرئيس الإيراني الاغتيال بأنه جريمة إرهابية وانتهاك للقوانين والأسس الدولية، مشيرًا إلى أن إسماعيل هنية كان ضيفًا رسميًا في إيران.

في المقابل، نفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أي دور للولايات المتحدة في اغتيال هنية، مؤكدًا أن بلاده لم تكن على علم بأي تفاصيل تتعلق بهذا الحدث.

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