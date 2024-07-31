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عربي و دولي

"فقدت 60 شهيدا من عائلتي الكبيرة".. هذا ما قاله هنية للمرشد الإيراني قبل اغتياله

2024-07-31 | 16:41
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&quot;فقدت 60 شهيدا من عائلتي الكبيرة&quot;.. هذا ما قاله هنية للمرشد الإيراني قبل اغتياله
"فقدت 60 شهيدا من عائلتي الكبيرة".. هذا ما قاله هنية للمرشد الإيراني قبل اغتياله

نشر موقع المرشد الإيراني علي خامنئي على شبكة الإنترنت مقطع فيديو من حديث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، خلال لقائه بالمرشد الإيراني، أمس، قبل اغتياله.


وقال هنية خلال اللقاء "فقدت 60 شهيدا من عائلتي الكبيرة، أحفادي وأبناء أخي وأبناء أخواتي وأبناء العمومة، كباقي عائلات غزة"، وأضاف أن أقل بيت في غزة فيه هذا العدد، وهناك عائلات فقدت ما بين 170 شهيدا و190 شهيدا.

وقال أيضا إن "ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة، ومحاولة للتخلص من الشعب الفلسطيني، وخصوصا في غزة".

يذكر أنه في العاشر من أبريل/نيسان الماضي أعلنت حركة حماس استشهاد 3 من أبناء هنية، وهم حازم وأمير ومحمد، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت السيارة التي كانوا يستقلونها. وقالت حماس إن هنية فقد أيضا 4 من أحفاده، 3 فتيات وفتى، في الغارة.

وأعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، في بيان، أن هنية استشهد "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".

وحمّلت حماس إسرائيل "ومن يدعمها" المسؤولية عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي في طهران، معتبرة الجريمة "عملا إرهابيا، وانتهاكا للسيادة الإيرانية، وتصعيدا خطيرا".
"فقدت 60 شهيدا من عائلتي الكبيرة".. هذا ما قاله هنية للمرشد الإيراني قبل اغتياله

عربي و دولي

علي خامنئي

إسماعيل هنية

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