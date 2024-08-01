"وول ستريت جورنال": إسرائيل تعرّضت لضغوط كي تبحث عن هدف قوي لا يستفز حزب الله!

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن "المنطقة باتت على حافة تصعيد ‏كبير وعلى قاعدة واسعة، بعد عمليتي الاغتيال في بيروت وطهران".

وكشفت أن المفاوضين قالوا إن "إسرائيل تعرضت لضغوط كي تبحث عن هدف قوي لا يستفز رداً واسعاً من قبل حزب الله".



ولفتت إلى أن "الدبلوماسيين الأميركيين، قاموا بجولات مكوكية بالمنطقة ‏لمنع تصعيد الهجمات والردود الانتقامية، ولا يعرف أحد ‏كيف سيكون أثر العملية المزدوجة في بيروت وطهران على ‏الوضع الراهن، إلا أن إسرائيل تنتظر الرد داخلها وعلى ‏أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج".