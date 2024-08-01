بوحبيب استقبل السفير المصري علاء موسى.. وبحثٌ في التصعيد الاسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة!
إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، وجرى بحث في التصعيد الاسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة، ومخاطر استمرار اسرائيل في سياستها العدوانية على الأمن والسلم الاقليميين.
وأكد الوزير أن لا مفر من تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن 1701 لضمان الأمن والسلم، محذرا من أن أي خيار عسكري غير محسوب من شأنه أن يجر المنطقة كلها الى حرب شاملة.
وشكر الوزير بو حبيب السفير موسى على وقوف مصر الى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة، كما ثمّن عدم إصدار مصر تعليمات لرعاياها بمغادرة لبنان، ما يعدّ دليلا واضحا على الدعم الكبير الذي توليه مصر للبنان وشعبه.
وتناول اللقاء أيضا الزيارة المرتقبة للوزير بو حبيب الى القاهرة لتهنئة نظيره المصري بدر عبد العاطي بتوليه منصبه.