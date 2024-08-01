بوحبيب استقبل السفير المصري علاء موسى.. وبحثٌ في التصعيد الاسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة!

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، وجرى بحث في التصعيد الاسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة، ومخاطر استمرار اسرائيل في سياستها العدوانية على الأمن والسلم الاقليميين.