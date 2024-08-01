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عبد الملك الحوثي: جريمة العدوان على الضاحية الجنوبية واستهداف القيادي فؤاد شكر كانت عدوانا واضحا وتصعيدا خطيرا
2024-08-01 | 13:21
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عبد الملك الحوثي: جريمة العدوان على الضاحية الجنوبية واستهداف القيادي فؤاد شكر كانت عدوانا واضحا وتصعيدا خطيرا
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يديعوت أحرونوت: إسرائيل نقلت رسالة إلى حزب الله عبر ديبلوماسيين غربيين تفيد بأن استهداف المدنيين الإسرائيليين بشكل واسع سيؤدي إلى حرب شاملة
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