اول تعليق لبايدن على اغتيال اسماعيل هنية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ليس مفيدا لوقف إطلاق النار في غزة".



وأضاف بايدن أنه أجرى ما وصفها بمحادثة مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم امس، معرباً عن "قلقه الشديد" إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وأشار إلى أنه حض نتنياهو على التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وقال بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند لدى التقائه سجناء أميركيين أطلق سراحهم من روسيا "أشعر بقلق شديد حيال الوضع"، مضيفا أن اغتيال هنية في طهران "لا يساعد" في خفض التوتر.