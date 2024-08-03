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عربي و دولي

"ايران ستطلق صواريخ ضخمة في ردها على اغتيال هنية".. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

2024-08-03 | 01:09
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&quot;ايران ستطلق صواريخ ضخمة في ردها على اغتيال هنية&quot;.. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!
"ايران ستطلق صواريخ ضخمة في ردها على اغتيال هنية".. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي إيراني أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر، وأن رد إيران سيكون "مفاجئا وقويا"، وبينما أفادت تقديرات إسرائيلية بأن "إيران ستطلق صواريخ ضخمة في ردها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش الأميركي رفع درجة الاستعداد بنشر مزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية وإرسال سفن ومدمرات وأسراب طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط".

وقالت وول ستريت جورنال نقلا عن الدبلوماسي الإيراني إن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر، وإن رد إيران سيكون مفاجئا وقويا حسب تعبيره".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تتبنى نهجا حذرا في الوقت الحالي مع عدم وجود ما يشير إلى أن إيران اتخذت قرارا بشأن الرد، وأنه من المرجح أن يكون الرد في غضون بضعة أيام إلى أسبوع.

وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية وتستعد لمواجهتها. وأشارت المصادر إلى أن الرد الإيراني قد يشمل أيضا مشاركة حزب الله في لبنان. كما توقعت المصادر أن يكون رد طهران مماثلا في أسلوبه لهجوم 13 أبريل/ نيسان وربما يكون أوسع نطاقا.

وفي غضون ذلك، أفادت فيه صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران ستطلق صواريخ ضخمة في ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران فجر الأربعاء الماضي.

وبينما تتصاعد نبرة التهديد الإيراني بما تقول إنه رد حتمي، تستمر الاستعدادات الإسرائيلية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية أجرى بنجاح تجربة لاعتراض صاروخ دقيق بواسطة سفينة الصواريخ التابعة له من طراز "ساعر 6".
 
 
 
"ايران ستطلق صواريخ ضخمة في ردها على اغتيال هنية".. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

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