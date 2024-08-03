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عربي و دولي

"حملة اعتقالات نفذتها ايران على خلفية اغتيال هنية".. إليكم تقرير نيويورك تايمز!

2024-08-03 | 03:23
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&quot;حملة اعتقالات نفذتها ايران على خلفية اغتيال هنية&quot;.. إليكم تقرير نيويورك تايمز!
"حملة اعتقالات نفذتها ايران على خلفية اغتيال هنية".. إليكم تقرير نيويورك تايمز!

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية، عن تنفيذ حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 شخصا، من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار ضيافة يديرها الجيش في طهران على خلفية الخرق الأمني الذي أدى لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وذكرت الصحيفة الأميركية في تقرير، أنه "بعد الاغتيال داهمت عناصر الأمن الإيرانية مجمع دار الضيافة، الذي ينتمي إلى فيلق الحرس الثوري والذي كان يقيم فيه هنية بشكل متكرر أثناء زياراته إلى طهران، ووضع العملاء جميع أفراد طاقم دار الضيافة تحت الإقامة الجبرية، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الشخصية".

وأضافت ان "فريقًا منفصلاً من العملاء استجوب كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة، ووضعوا عددًا منهم قيد الاعتقال لحين اكتمال التحقيقات".

وبينت أنه "وعندما داهم عملاء الأمن مجمع دار الضيافة، قاموا بتمشيط كل شبر منه، وفحصوا كاميرات المراقبة التي يعود تاريخها إلى أشهر وكذلك قوائم الضيوف"، مشيرة الى انه "كما كانوا يفحصون ذهاب وإياب أعضاء الطاقم الذين يخضعون لفحص صارم قبل التوظيف ويتم اختيارهم من الرتب والجنود في الحرس الثوري وكذلك من الباسيج، قوة المهام التطوعية شبه العسكرية، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين".
 
 
 
"حملة اعتقالات نفذتها ايران على خلفية اغتيال هنية".. إليكم تقرير نيويورك تايمز!

عربي و دولي

صحيفة نيويورك تايمز

ايران

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