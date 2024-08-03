المنطقة تتأهب.. تعزيزات أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة عقب تصاعد التوترات في المنطقة.

وقالت بنتاغون أن هذه الخطوة تأتي "لتخفيف إحتمالات تصعيد إقليمي من جانب إيران أو وكلائها".

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في بيان، إن وزير الدفاع لويد أوستن "أمر بإدخال تعديلات على الموقف العسكري الأميركي بهدف تحسين حماية القوات الأميركية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتّحدة للردّ على شتّى الحالات الطارئة".