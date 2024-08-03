"لعيونك يا أبو العبد".. القسام تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- مشاهد من عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المشاهد، جرت عملية القنص التي تمت ببندقية الغول القسامية قرب المقبرة الشرقية في المدينة الحدودية مع مصر.

وأهدى القناص القسامي العملية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل فجر الأربعاء الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، حيث اتهمت الحركة "إسرائيل" بتنفيذ عملية الاغتيال.

وأظهرت اللقطات جنديا إسرائيليا يعتلي إحدى الدبابات واقفا، قبل أن يتم قنصه بصورة مباشرة وسقوطه أرضا داخل الدبابة في حين فشلت محاولة رفيقه في انتشاله.