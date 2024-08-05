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عربي و دولي

تزن نصف طن.. واشنطن تصادق على إرسال شحنة قنابل إلى" إسرائيل"

2024-08-05 | 02:29
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تزن نصف طن.. واشنطن تصادق على إرسال شحنة قنابل إلى&quot; إسرائيل&quot;
تزن نصف طن.. واشنطن تصادق على إرسال شحنة قنابل إلى" إسرائيل"

صادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو "الإسرائيلي"، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم".

وقد تحدث تقرير للصحيفة عن قنابل "Mark 83" التي يبلغ وزنها نصف طن، وعلمت  أن قرار المصادقة على إرسال قنابل "Mark 83" اتخذ حتى قبل التصعيد الحالي.

وفي المقابل، يظل مصير قنابل "Mark 84" الأثقل، التي يبلغ وزن كل منها طنا واحد، غير مؤكد، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقلها إلى إسرائيل.

وستنضم هذه القنابل التي يبلغ وزنها نصف طن إلى حوالي 1700 قنبلة من طراز "Mark 82" تزن كل منها ربع طن، كانت أميركا قد سلمتها إلى إسرائيل في وقت سابق.

وبحسب الصحيفة، فإن تفاصيل القنابل المرسلة إلى إسرائيل كالتالي:

Mark 82: تزن 250 كغ (ربع طن)، الكمية 1700، وهذه الشحنة تأخرت على خلفية العملية البرية في رفح.

Mark 83: تزن 500 كغ (نصف طن) لم تعلن الكمية المرسلة، وهي مهمة لسلاح الطيران.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة الماضي  إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

وقد عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن، امس عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال هنية.

وحثت الولايات المتحدة، الأربعاء، رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان على البدء في التخطيط للمغادرة على الفور.

تزن نصف طن.. واشنطن تصادق على إرسال شحنة قنابل إلى" إسرائيل"

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال إسماعيل هنية في طهران هو انتهاك للقانون الدولي وعلى العالم أن يندد بالإرهاب ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان الصهيوني".
وأضاف: "لا نسعى إلى زيادة التوتر بالمنطقة وقد وظفنا جهودنا الدبلوماسية لوقف الحرب وردنا على الكيان الصهيوني سيكون في إطار القوانين والأعراف الدولية"

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نسعى إلى زيادة التوتر وردنا سيكون في إطار القوانين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال إسماعيل هنية في طهران هو انتهاك للقانون الدولي وعلى العالم أن يندد بالإرهاب ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان الصهيوني".
وأضاف: "لا نسعى إلى زيادة التوتر بالمنطقة وقد وظفنا جهودنا الدبلوماسية لوقف الحرب وردنا على الكيان الصهيوني سيكون في إطار القوانين والأعراف الدولية"

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