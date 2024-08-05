الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إيران تحذّر من التحليق في مجالها الجوي.. وبلينكن: ساعات مفصلّية قبل الرد!

2024-08-05 | 10:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيران تحذّر من التحليق في مجالها الجوي.. وبلينكن: ساعات مفصلّية قبل الرد!
إيران تحذّر من التحليق في مجالها الجوي.. وبلينكن: ساعات مفصلّية قبل الرد!

أصدرت طهران إشعارا للطيارين وسلطات الطيران لتجنب مجالها الجوي، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، وسط تهديدات مستمرة من قبل إيران بمهاجمة إسرائيل.

وكانت عدة شركات طيران أعلنت وقف رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان، على وقع التوترات الأخيرة.

وجاء إخطار إيران، الإثنين، بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية يوم الأحد وزراء خارجية مجموعة السبع، أن طهران يمكن أن تهاجم إسرائيل في غضون 24 إلى 48 ساعة، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على المكالمة.

ولم يذكر بلينكن الشكل الذي يمكن أن يتخذه الهجوم.

وأخبر بلينكن نظراءه أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لكسر دائرة التصعيد، وطلب من وزراء الخارجية الآخرين ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله اللبناني وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أدت إلى إستشهاد فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله 

إيران تحذّر من التحليق في مجالها الجوي.. وبلينكن: ساعات مفصلّية قبل الرد!

عربي و دولي

إيران

الرد الإيراني

إسرائيل

أنتوني بلينكن

الولايات المتحدة الأميركية

طهران

مطار إيران

إسماعيل هنية

حزب الله

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي قرب نهاريا بالجليل الغربي
إعلام العدو: انطلاق صفارات الإنذار للمرة الخامسة الليلة في الجليل الغربي شمالي إسرائيل

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الأردن يرسل 3 طائرات إلى بيروت لإجلاء الأردنيين
11:24

الأردن يرسل 3 طائرات إلى بيروت لإجلاء الأردنيين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسيير 3 رحلات الإثنين والثلثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمان.

11:24

الأردن يرسل 3 طائرات إلى بيروت لإجلاء الأردنيين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسيير 3 رحلات الإثنين والثلثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمان.

وزير الخارجية المصري يوجه رسالة إلى العالم.. ماذا جاء فيها؟
10:28

وزير الخارجية المصري يوجه رسالة إلى العالم.. ماذا جاء فيها؟

أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الى أنني "أكدت مع الوزير الخارجية التركي هاكان فيدان على الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

10:28

وزير الخارجية المصري يوجه رسالة إلى العالم.. ماذا جاء فيها؟

أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الى أنني "أكدت مع الوزير الخارجية التركي هاكان فيدان على الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024