إيران تحذّر من التحليق في مجالها الجوي.. وبلينكن: ساعات مفصلّية قبل الرد!

وكانت عدة شركات طيران أعلنت وقف رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان، على وقع التوترات الأخيرة.

وجاء إخطار إيران، الإثنين، بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية يوم الأحد وزراء خارجية مجموعة السبع، أن طهران يمكن أن تهاجم إسرائيل في غضون 24 إلى 48 ساعة، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على المكالمة.

ولم يذكر بلينكن الشكل الذي يمكن أن يتخذه الهجوم.

وأخبر بلينكن نظراءه أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لكسر دائرة التصعيد، وطلب من وزراء الخارجية الآخرين ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله اللبناني وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أدت إلى إستشهاد فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله