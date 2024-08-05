حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً دقيقاً على قاعدة جبل نيريا
صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله البيان التالي:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصاً الاغتيال الذي نفذه في جبانة بلدة ميس الجبل، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 05-08-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات غولاني) مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة.