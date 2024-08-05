حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً دقيقاً على قاعدة جبل نيريا

صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله البيان التالي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصاً الاغتيال الذي نفذه في جبانة ‏بلدة ميس الجبل، شنّ مجاهدو ‏‏‏‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 05-08-2024 هجوماً جوياً بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات غولاني) ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة.