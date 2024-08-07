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واشنطن تعلن إحباط هجوم لاغتيال مسؤولين أميركيين.. رداً على اغتيال سليماني عام 2020!

2024-08-07 | 06:25
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واشنطن تعلن إحباط هجوم لاغتيال مسؤولين أميركيين.. رداً على اغتيال سليماني عام 2020!
واشنطن تعلن إحباط هجوم لاغتيال مسؤولين أميركيين.. رداً على اغتيال سليماني عام 2020!

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنها "أحبطت هجوما دبّره باكستاني على صلة بطهران لاغتيال مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، وذلك انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد عام 2020".

وأوضح وزير العدل ميريك غارلاند في بيان، أن "الوزارة تعمل منذ سنوات على مواجهة محاولات إيران للانتقام من مسؤولين أميركيين بسبب اغتيال سليماني، وأكد رفع دعاوى ضد أفراد يعملون لصالح الحكومة الإيرانية بهدف قتل أميركيين".

ونقل البيان عن غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي والمدّعي العام الفدرالي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك بريون بيس قولهم إنّ المواطن الباكستاني المرتبط بإيران آصف ميرشانت أوقف ووجّهت إليه تهمة محاولة ارتكاب جريمة "قتل بواسطة قتلة مأجورين".

وأضاف البيان أنّ "ميرشانت أوقف في 12 يوليو/تمّوز الماضي على أيدي عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي أوهموه بأنّهم قتلة محترفون، وقد حاول استئجارهم لتنفيذ مخطّطه".

ونقل عن المدّعي العام بيس قوله إنّ "ميرشانت الذي يعمل لصالح آخرين في الخارج، يُشتبه بأنّه خطّط لقتل مسؤولين حكوميين أميركيين على أراضي الولايات المتّحدة".

ومع أنّه لم يحدّد الشخصيات التي استهدفها مخطط الاغتيال، استبعد وزير العدل وجود "أيّ صلة" بين المتّهم ومحاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا يوم 13 يوليو/تمّوز الماضي.
واشنطن تعلن إحباط هجوم لاغتيال مسؤولين أميركيين.. رداً على اغتيال سليماني عام 2020!

عربي و دولي

واشنطن

ايران

باكستان

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