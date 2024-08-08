كامالا هاريس تدعم "اسرائيل" ولكن!

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للمعارضين المناهضين لإسرائيل الذين قاطعوا تجمع حملتها الانتخابية في ديترويت مساء الأربعاء، إن "نشاطهم يهدد بتسليم الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني إلى الرئيس السابق دونالد ترامب".

وردد متظاهرون "كامالا! كامالا! لا يمكنك الاختباء! لن نصوت للإبادة الجماعية!"



وردت كاميلا بالقول "هل تعلمون ماذا؟ إذا كنتم تريدون فوز دونالد ترامب، فقولوا ذلك. وإلا، فأنا أتحدث"، هكذا ردت المرشحة الديمقراطي للرئاسة البالغة من العمر 59 عامًا بعد سلسلة من الاضطرابات والصراخ في تجمعها الانتخابي.



وقبل لحظات، حاولت هاريس الانتظار حتى تنتهي الضجة، قائلاً بلهجة أكثر صبرًا: "أنا هنا لأننا نؤمن بالديمقراطية صوت الجميع مهم، لكنني أتحدث الآن".



وقالت هاريس إنها "تدعم إسرائيل"، لكنها وجهت أيضا انتقادات علنية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - بما في ذلك قولها بعد لحظات من اجتماعها مع نتنياهو في 25 تموز إن إسرائيل قتلت "عددا كبيرا جدا" من المدنيين في غزة وإنني "لن أصمت".



ولم تتعرض نائبة الرئيس لأي صيحات استهجان في فيلادلفيا عندما خاطبت حشدًا بلغ عدده نحو 10 آلاف شخص برفقة زميلها تيم والز المرشح لمنصب نائب الرئيس، على الرغم من أن متظاهرًا واحدًا وقف خارج مركز لياكوراس بجامعة تيمبل ولوح بالعلم الفلسطيني.