واشنطن عن محادثات غزة: بايدن لن يسمح للمتطرفين بإخراجها عن مسارها

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الاجتماع الخاص بوقف إطلاق النار في غزة سيعقد يوم 15 آب في الدوحة أو القاهرة"، مضيفاً أن "قطر أكدت لنا أنها ستعمل على أن يكون هناك تمثيل لحركة حماس في المفاوضات".هذا واعتبر أن إشارات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بأن حرب غزة قد تستمر للأبد "خاطئة تماماً". كما إعتبر أن "آراء وزير المالية الإسرائيلي من شأنها أن تتسبب في إزهاق أرواح الأسرى الإسرائيليين والأميركيين".ووصف كيربي مزاعم سموتريتش بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون استسلاما لحركة حماس بأنها مزاعم "خاطئة تماما". وأضاف أن سموتريتش يضلل الجمهور الإسرائيلي.وشدد البيت الأبيض على أن الرئيس الأميركي جو بايدن "لن يسمح للمتطرفين، بمن فيهم إسرائيليون، بإخراج محادثات غزة عن مسارها".