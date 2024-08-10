أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال في غزة

فقد استهدفت قوات الاحتلال المصلين وهم يؤدون صلاة الفجر في مدرسة بحي الدرج وسط المدينة فجر اليوم السبت.

وفي التفاصيل أنه وخلال أداء المصلين صلاة الفجر في المصلى التابع لمدرسة "التابعين" في حي الدرج، استهدفت الطائرات المعادية بثلاثة صواريخ وبشكل مباشر المصلين أثناء تأديتهم الصلاة ما رفع أعداد الشهداء وزاد من هول المذبحة.

ووصف مدير الإسعاف والطوارىء بقطاع غزة المجزرة بأنها جريمة بشعة، في حين أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى استشهاد تسعين بالمئة من النازحين بها.

وقال الدفاع المدني إن النيران اشتعلت بأجساد المواطنين جراء القصف الإسرائيلي على المدرسة، مشيرا إلى أن الطواقم تحاول السيطرة على الحريق لانتشال جثث الشهداء وإنقاذ الجرحى.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية تضطر إلى جمع أشلاء الشهداء معا في كفن واحد حيث لا يستطيعون التعرف على أصحابها.