مشاهد من المجرزة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج وسط غزة pic.twitter.com/gvfAcjXLcR
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 10, 2024
مشاهد من المجرزة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج وسط غزة pic.twitter.com/gvfAcjXLcR
كشف الدفاع المدني في غزة حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي، الذي طال مدرسة التابعين السبت.
حضت السلطات اليابانية المواطنين، السبت، على عدم التهافت على شراء وتخزين السلع الأساسية والضروريات اليومية، وسط القلق بشأن احتمال حدوث زلزال ضخم.
ندد عدد من الدول العربية بالقصف الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" الذي أدى إستشهاد ما لايقل عن 100 شخص في مدينة غزة.