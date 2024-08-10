مشاهد من المجرزة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج وسط غزة

أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مصلى بمدرسة بحي الدرج وسط مدينة غزة فجر اليوم .