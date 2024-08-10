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عربي و دولي

هلع وإنقطاع منتجات.. زلزال ضخم في طريقه لهذا البلد!

2024-08-10 | 07:45
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هلع وإنقطاع منتجات.. زلزال ضخم في طريقه لهذا البلد!
هلع وإنقطاع منتجات.. زلزال ضخم في طريقه لهذا البلد!

حضت السلطات اليابانية المواطنين، السبت، على عدم التهافت على شراء وتخزين السلع الأساسية والضروريات اليومية، وسط القلق بشأن احتمال حدوث زلزال ضخم.

وفي أول تحذير من نوعه، قالت وكالة الأرصاد الجوية في الدولة الآسيوية إنه من المرجح وقوع زلزال ضخم عقب هزة بقوة 7,1 درجات في جنوب البلاد، الخميس، أوقعت 14 جريحا.

داخل متجر في طوكيو السبت، عُلقت لافتة تعتذر من الزبائن لانقطاع بعض المنتجات بسبب "التقارير الإعلامية المتعلقة بزلزال". وتُبّلغ اللافتة عن "قيود محتملة  قادمة على المبيعات"، مؤكدة تقنين عبوات المياه بسبب المشتريات "غير المستقرة".

وصباح السبت، أظهر الموقع الإلكتروني لعملاق التجارة الالكترونية الياباني "راكوتن" أن المراحيض المحمولة والأغذية المحفوظة والمياه المعبأة تتصدر قائمة السلع الأكثر طلبا.

كذلك، أفاد بعض تجار التجزئة على امتداد ساحل المحيط الهادئ بارتفاع الطلب على إمدادات مماثلة متعلقة بمواجهة الكوارث، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتعلق تحذير وكالة الأرصاد بـ"منطقة الاندساس" في أخدود نانكاي بين صفيحتين تكتونيتين بالمحيط الهادئ، حيث سبق أن وقعت زلازل أخرى

هلع وإنقطاع منتجات.. زلزال ضخم في طريقه لهذا البلد!

عربي و دولي

اليابان

زلزال اليابان

هزة اليابان

السلطات اليابانية

راكوتن

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