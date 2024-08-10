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عربي و دولي

القبض على "إسرائيلي".. بناء على مذكرة دولية!

2024-08-10 | 11:44
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القبض على &quot;إسرائيلي&quot;.. بناء على مذكرة دولية!
القبض على "إسرائيلي".. بناء على مذكرة دولية!

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم القبض على إسرائيلي هارب يبلغ من العمر 36 عاما أدين بالسرقة في إسرائيل بناء على مذكرة دولية، مضيفة أنه على ذمة تحقيق هناك بشأن ضلوعه في هجوم بالقنابل بعد ورود معلومات من السلطات الإسرائيلية.

واوضحت الشرطة اليونانية في بيان، إن إسرائيل طلبت القبض عليه لتنفيذ حكم بالسجن 25 شهرا بتهم سرقة. وأضافت أنه مطلوب أيضا على ذمة تحقيق في إسرائيل "لتورطه في محاولة قتل عبر هجوم بالقنابل استهدف شخصا آخر".

وأشارت وثائق قضائية إلى أن الشرطة اليونانية تلقت تنبيها من الشرطة الدولية "الإنتربول" نيابة عن إسرائيل في الخامس من آب يفيد بإصدار "إشعار أحمر" ضد المتهم. وجاء في الإشعار أنه يسافر بجواز سفر مزور.

واكتشفت الشرطة أنه وصل إلى اليونان في 20 تموز مستخدما وثيقة مزورة. وقالت إنه ألقي القبض عليه أمام مطعم في كنيس يهودي بوسط أثينا في السادس من أغسطس آب.

وجاء في الوثائق أنه مثل أمام ممثلي ادعاء يونانيين أمروا باحتجازه.
القبض على "إسرائيلي".. بناء على مذكرة دولية!

عربي و دولي

اليونان

الشرطة اليونانية

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