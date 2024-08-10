إدانات دولية بعد مجزرة الفجر

أثار الهجوم على مدرسة التابعين في مدينة غزة والذي أسفر عن إستشهاد 93 شخصا على الأقل السبت بحسب الدفاع المدني، إدانات دولية.

في ما يأتي أبرز ردود الفعل:



- قطر

طالبت قطر التي تساهم في جهود الوساطة بين "إسرائيل" وحركة حماس بـ"تحقيق دولي عاجل".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الدوحة تجدد مطالبتها "بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين".



- إيران

دانت إيران "جريمة الحرب" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بشنه غارة على المدرسة، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن هذا الهجوم "أثبت مرة أخرى أن كيان الفصل العنصري الصهيوني لا يلتزم بأي من قواعد وأنظمة القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".



- السعودية

أكدت الخارجية السعودية في بيان "ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



- الإمارات

دانت الإمارات "بأشد العبارات" قصف المدرسة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان "رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين" مشيرة إلى أن "الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات".



- الكويت

وصفت الكويت استهداف المدرسة بأنه "استمرار للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان "ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعبٍ أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء".



- سلطنة عُمان

اعتبرت الخارجية العُمانية أن "استهداف المدارس والمنشآت المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية"، مكررةً دعوتها المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة... ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي".



- البحرين

استنكرت البحرين "بشدة" قصف المدرسة. وطالبت وزارة الخارجية في بيان، المجتمع الدولي "بالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".



- مجلس التعاون الخليجي

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيان إن "الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين... تعتبر جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي".



- منظمة التعاون الإسلامي

اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، استهداف المدرسة "امتدادًا للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي... في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".



- الاتحاد الأوروبي

وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الضربة بأنها "مروعة". وكتب على اكس "الصور الآتية من مدرسة تؤوي نازحين في غزة تعرضت لغارة إسرائيلية مروِّعة، مع ورود أنباء عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين. تم استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الأخيرة. لا يوجد ما يبرر هذه المجازر".



- فرنسا

دانت فرنسا "بأشد درجات الحزم" الغارة الإسرائيلية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "على مدى عدة أسابيع، تم استهداف المباني المدرسية بشكل متكرر، ما أدى إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين"، مذكّرة بأن "احترام القانون الإنساني الدولي واجب على إسرائيل".



- المملكة المتحدة

عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن إدانته للغارة الجوية الإسرائيلية قائلا إن "الضربة العسكرية الإسرائيلية على مدرسة التابعين والخسارة المأسوية في الأرواح مروِّعة"، مضيفا "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، والإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء القيود المفروضة على المساعدات".



- إسبانيا

دانت الحكومة الإسبانية "الهجوم على المدرسة الذي راح ضحيته عشرات المدنيين" مضيفة "نطالب مجددا بالامتثال الكامل للإجراءات الموقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية وبحماية السكان المدنيين".



- روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن "موسكو تشعر بصدمة كبيرة لما حدث". وأضافت "نلاحظ للأسف أن هذه الضربات في قطاع غزة والتي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ممنهجة (...) نعتقد أنه ليس هناك أي مبرر لهذه الهجمات".



- تركيا

نددت تركيا "بجريمة جديدة ضد الإنسانية" بعد الغارة الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية في بيان "ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة ضد الإنسانية عبر ذبح أكثر من مئة مدني لجأوا إلى إحدى المدارس" منددة "مرة اخرى" برغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بتخريب مفاوضات وقف إطلاق النار".



- مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية

اتهمت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي "إسرائيل" بارتكاب "إبادة جماعية" ضدّ الفلسطينيين. وقالت على إكس "ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى".



- منظمة الصحة العالمية

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "أنا عاجز عن الكلام. كم من النساء والأطفال سيفقدون حياتهم قبل وقف إطلاق النار؟ يجب أن ينتهي الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة".



